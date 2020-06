Cronaca



Settembre Lucchese: al via il 22 agosto con il Luna Park in piazzale don Baroni

mercoledì, 24 giugno 2020, 17:44

Si farà il Luna Park, si faranno le fiere del Settembre Lucchese. A dirlo è l'assessore alle attività produttive, Valentina Mercanti, che proprio oggi ha avuto un incontro con gli operatori del settore. Programma, dettagli, iniziative sono in corso di definizione, ma alcune certezze già esistono: la prima è che il Settembre Lucchese quest'anno partirà un pochino in anticipo, il 22 agosto. E proseguirà fino al 30 settembre.



"Il 22 agosto faremo una vera e propria inaugurazione al piazzale Don Baroni con il Luna Park e tante sorprese e iniziative per il territorio - commenta l'assessore Mercanti -. Stiamo lavorando anche per le fiere e per altre iniziative collaterali: questi sono settori che hanno bisogno di ripartire, credo sia un segnale importante quello di un'amministrazione comunale che ascolta tutti e trova per tutti la soluzione migliore per garantire sicurezza, divertimento, salute e lavoro. È quello che stiamo facendo e se lo stiamo facendo tanto lo dobbiamo anche al super lavoro degli uffici comunali”.