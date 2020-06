Spacciava droga durante il lockdown: arrestato insospettabile

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 29 giugno 2020, 12:15

E' partita questa mattina la protesta, civile e pacifica, per i lavori che sono iniziati alla Montagnola a San Concordio. I comitati sono in agitazione, ma le persone come mai non sono scese in piazza?

domenica, 28 giugno 2020, 14:40

Notte movimentata per gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Massa, che hanno faticato non poco per dividere due gruppi, tutti giovani, con un’età compresa tra 17 e 21 anni: da una parte cinque ragazze e tre ragazzi tutti residenti in provincia di Lucca, dall’altra, quattro ragazzi dell’hinterland milanese,...

domenica, 28 giugno 2020, 12:09

A Lucca è stata elevata una sanzione amministrative per violazioni del regolamento urbano, che proibisce di andare in giro portando bottiglie di alcool dopo le 22, e una sanzione sarà elevata ad un noto market cittadino che ha venduto alcool da asporto dopo le 21, in violazione dell'ordinanza del sindaco

domenica, 28 giugno 2020, 11:57

Anche la Croce Rossa lucchese ha partecipato alla 'fiaccolata virtuale' per ricordare la Battaglia di Solferino (24 giugno 1859), culminata in un flashmob che si è svolto ieri pomeriggio in piazza Napoleone

sabato, 27 giugno 2020, 17:41

Dichiarati tre giorni di sciopero per i servizi in appalto di call center, front office e prenotazione telefonica del call center per tutta la provincia di Lucca

sabato, 27 giugno 2020, 13:24

Stamattina l’ufficio immigrazione della questura ha arrestato un cittadino marocchino, Jarmouni Said di 32 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione disposto dal GIP di Lucca dr.ssa Aracri per il reato di spaccio di sostanze stupefacente