Un flashmob della CRI per ricordare la Battaglia di Solferino

domenica, 28 giugno 2020, 12:09

A Lucca è stata elevata una sanzione amministrative per violazioni del regolamento urbano, che proibisce di andare in giro portando bottiglie di alcool dopo le 22, e una sanzione sarà elevata ad un noto market cittadino che ha venduto alcool da asporto dopo le 21, in violazione dell'ordinanza del sindaco

sabato, 27 giugno 2020, 17:41

Dichiarati tre giorni di sciopero per i servizi in appalto di call center, front office e prenotazione telefonica del call center per tutta la provincia di Lucca

sabato, 27 giugno 2020, 13:24

Stamattina l’ufficio immigrazione della questura ha arrestato un cittadino marocchino, Jarmouni Said di 32 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione disposto dal GIP di Lucca dr.ssa Aracri per il reato di spaccio di sostanze stupefacente

sabato, 27 giugno 2020, 12:14

Martedì 7 luglio, alle 17, nell'auditorium Da Massa Carrara del complesso di San Micheletto (in via S. Micheletto, 3) si riuniscono i soci dell'Associazione Musicale Lucchese.Durante l'assemblea, sarà approvato il bilancio e si procederà all'elezione del nuovo consiglio della storica associazione

sabato, 27 giugno 2020, 11:11

Si è svolto ieri sera un nuovo servizio interforze al fine di prevenire e contrastare situazioni di degrado e di consumo di sostanze stupefacenti in centro storico nel fine settimana e evitare assembramenti, nelle zone che gravitano intorno alla movida lucchese

sabato, 27 giugno 2020, 11:09

Paura, tristezza, noia, ansia e dolore. Ma anche tanta speranza per un futuro migliore, per un’umanità più consapevole. Sono queste le emozioni provate dagli adolescenti durante il lockdown