Un verme sulla Voce di Lucca

mercoledì, 17 giugno 2020, 19:18

di aldo grandi

Natale Mancini, un amico, un lucchese, una persona seria, un professionista impeccabile, ci ha segnalato che su un blog, La voce di Lucca, c'è un commento, in mezzo a tanti altri, offensivo nei nostri riguardi. Ci facciamo mandare lo screenshot che pubblichiamo ed effettivamente ci accorgiamo che esiste un verme, uno di quei vermi che possono solo essere calpestati poiché non hanno alcun diritto a... camminare, il quale, senza nemmeno gli attributi per firmarsi, commenta in maniera anonima nei nostri riguardi:

Non fa testo (Aldo Grandi ndr) perché è di parte, se qualcuno gli finanzia il suo giornalino è disposto a scrivere che è la persona migliore del mondo.

Il tutto in riferimento ad un articolo nel quale abbiamo preso le difese di Mimmo D'Alessandro contro chi lo sta sottoponendo, ingiustamente, ad un linciaggio vero e proprio che va al di là di ogni ragionevole essere umano.

Ce n'è anche un altro, di vermi, anche lui anonimo, che esalta, in un commento, la presunta libertà di informazione di un blog del quale non si sa nemmeno chi lo gestisce. Non meriterebbe, costui, nemmeno la nostra considerazione, se non fosse che questa città è piena, purtroppo, di vermi viscidi quant'altri mai, di questi animali invertebrati che offendono e denigrano senza avere il coraggio di qualificarsi. Sono i delatori di sempre, i falsi e gli ipocriti che non tramontano mai.

C'era un altro organo presunto di informazione che aveva la pessima abitudine di pubblicare commenti anonimi di cani e porci senza alcun filtro. E abbiamo visto la fine che, giustamente, ha fatto. Una volta lo sputtanammo perbene e ricevemmo anche le scuse.

Questa volta ci limitiamo a dire che un blog che pubblica queste cose è una vergogna non solo per chi ci scrive, ma anche per chi lo fa. Abbiamo già preso contatti con la Cristiana Francesconi, avvocato specialista in cause per diffamazione e faremo il possibile per appurare chi si nasconde dietro questa specie di individuo, autore del commento, che scrive senza nemmeno sapere cosa dice.

Per tutti gli altri che sono soliti frequentare questo blog, bene, sia chiaro che Mimmo D'Alessandro patron del Summer Festival non ha mai fatto alcun tipo di pubblicità sulla Gazzetta di Lucca né ha mai versato un solo euro al sottoscritto. E', però un amico e, soprattutto, uno straordinario professionista e a differenza di molti lucchesi che oltre ad avere la memoria corta hanno anche la faccia come il culo, il sottoscritto, che lucchese non è, non dimentica.

Detto questo, vediamo se il verme di cui sopra ha le palle per dichiararsi con tanto di nome, cognome e fotografia. E se il gestore del blog ne ha altrettante per scusarsi di pubblicare vergognosi commenti anonimi.

PS. Aggiungiamo, sempre per il verme suddetto, che questo giornalino ha criticato e anche pesantemente personaggi di rilievo che ricoprivano le più importanti cariche dello stato e il suo direttore (ir)responsabile, ci ha sempre messo la faccia come in tutte le cose che fa. I vermi, a queste latitudini, ci fanno schifo anche se hanno sembianze umane.