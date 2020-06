Cronaca



Usa una carta di credito rubata, arrestata una donna

lunedì, 15 giugno 2020, 19:05

Sabato mattina le volanti sono intervenute per effettuare un sopralluogo in un’abitazione, a seguito di un furto avvenuto nella notte mentre i proprietari dormivano. Qualcuno, infatti, si era introdotto da una finestra dimenticata aperta e aveva asportato un computer e un portafoglio con all’interno una carta di credito dalla cucina, per poi dileguarsi.



Durante il sopralluogo, alle 8 di mattina, arriva sul telefono del proprietario un messaggio relativo ad un pagamento appena effettuato con la carta di credito presso un vicino bar. Immediatamente un’altra volante si reca presso il bar, mentre telefonicamente chiede al titolare del locale la descrizione di chi ha utilizzato la carta di credito per fare colazione, e intercetta in una via adiacente al bar la donna descritta, la quale alla vista degli operatori cerca di disfarsi della carta di credito gettandola sotto una macchina.



La donna, Jessica Murgia di 42 anni, già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata per uso indebito di carta di credito e ricettazione e trasferita al carcere di Firenze. Oggi, all’esito dell’udienza di convalida, il GIP ha stabilito per lei la misura cautelare degli arresti domiciliari.



Sono in corso indagini per risalire agli autori del furto.