Cronaca



Utenze non domestiche, confronto per trovare soluzione condivisa

mercoledì, 17 giugno 2020, 18:11

Positivo l'incontro tra Sistema Ambiente, amministrazione comunale e commissione Città di Lucca di Confcommercio, a confronto nella sede dell'azienda di gestione dei rifiuti, igiene e pulizia urbana per migliorare il calendario delle utenze non domestiche. Trovare una soluzione condivisa per rendere ancora più efficiente il servizio di ritiro dei rifiuti per i commercianti del centro storico, tenere sempre più pulita la città e rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini e dei residenti: è questo l'obiettivo condiviso dall'assessore all'ambiente, Francesco Raspini, dalla dirigente tecnica di Sistema Ambiente, Caterina Susini, dal direttore di Confcommercio Lucca, Rodolfo Pasquini, dal presidente della commissione, Giovanni Martini e da un gruppo di esercenti, riuniti stamani a Borgo Giannotti.

Alcune tipologie di attività commerciali – in particolare bar, ristoranti e locali di somministrazione – stanno riscontrando alcune problematiche per quanto riguarda l'orario pomeridiano (dalle 12 alle 13 fino al primo pomeriggio) di esposizione del bidone carrellato e conseguente passaggio degli operatori per gli svuotamenti. Da parte del Comune e di Sistema Ambiente è stata ribadita la disponibilità a venire incontro alle varie esigenze e apportare modifiche al calendario laddove necessario, così da avere un servizio di raccolta rifiuti sempre più efficace e capillare.

La nuova differenziata del centro storico, infatti, oltre a riguardare le utenze domestiche e non domestiche assimilate, con la completa eliminazione dei sacchetti dalle strade, ha comportato anche una rivisitazione degli orari dei conferimenti per le utenze non domestiche (le grandi utenze commerciali), così da avere una minor concentrazione di mezzi a tutte le ore dentro le Mura. Un punto, quest'ultimo, che sta a cuore anche agli stessi commercianti, che ora però chiedono, per alcune tipologie di locali, la possibilità di anticipare alla mattina l'esposizione dei rifiuti, ad oggi programmata per l'ora di pranzo.

Per fare ciò l'azienda ha necessità di conoscere quali attività hanno bisogno di apportare modifiche al calendario: ecco quindi che le utenze non domestiche del centro interessate potranno mandare un'email a infoa@sistemaambientelucca.it entro il 30 giugno 2020, indicando nome dell'attività, un riferimento telefonico, descrivere la criticità e quale cambiamento apportare. In questo modo Sistema Ambiente, insieme con l'amministrazione comunale, potrà valutare le modifiche e decidere se intervenire in modo personalizzato sulle singole utenze o se introdurre un nuovo calendario apposito.