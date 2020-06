Cronaca



Ventotto associazioni organizzano i Centri Estivi 2020 a Lucca

venerdì, 12 giugno 2020, 17:52

Sono ventotto le associazioni che hanno risposto al bando del Comune di Lucca per organizzare i centri estivi 2020. Le famiglie hanno tempo fino a domani, sabato 13 giugno, per richiedere i contributi e ottenere due settimane gratuite di iscrizione. Il bando permette di ottenere un contributo, una riduzione o l’azzeramento della retta del centro estivo a seconda dei casi. Il modulo e il bando sono reperibili sul sito del Comune di Lucca a questo link: http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21257. Per richiedere il contributo è necessario che il bambino, di età compresa tra i 3 e i 14 anni, sia residente nel comune di Lucca e iscritto a un campo estivo organizzato da uno degli operatori individuati dall’amministrazione comunale.

Come già detto dall’assessora alle politiche formative, Ilaria Vietina, a tutti gli operatori che terranno i centri estivi accreditati dal Comune verrà effettuato il test sierologico, così da garantire la massima sicurezza alle associazioni, alle famiglie e ai ragazzi stessi: le realtà che hanno partecipato al bando comunale e che organizzeranno i campi estivi devono comunicare via email (fbartolomei@comune.lucca.it - vfavini@comune.lucca.it) i nominativi e il codice fiscale di ogni operatore coinvolto nel centro estivo, così che l’amministrazione possa inoltrare i dati all’Asl che procederà poi con il prelievo.

Ecco l’elenco e I contatti delle associazioni. Fascia 3-5 anni: Coop. Aldo Mei (0583/950298; 3474436422; scuoladonaldomei@gmail.com); Infanzia Servizi (3926121158; nidolucca@infanziaservizi.it); Badabimbi srl (3519008079; info@badabimbi.it); Leone XII (3285331417; scuolacattolica@virgilio.it). Fascia 3-6 anni: Coop La Luce (0583/954263; 3938277329; cooperativalaluce@tin.it). Fascia 3-11 anni: Odissea Cooperativa (0583/935251; 3287024612; segreteria@cooperativaodissea.org). Fascia d’età 3-14 anni: L’Impronta (3274223263; coopimpronta@virgilio.it); Arca di Noè (3356585974; arcadinoeasd@virgilio.it); Coop Cassiopea (0584/1641170; 3484947857; davide.cardelli@coopcassiopea.it); Soc. Coop. La Gardenia (0584/387175; 3351931267; amministrazione@cooplalgardenia.it; Anffas Onlus (0583/494827; 3471229245; direzione@anffaslucca.org). Fascia 4-6 anni: Asd Sport&Fun (3479223911; info@sportandfun.it). Fascia 6-11 anni: Kreativa (3481250232; 0583495384; amministrazione@kreativa.name); Ass. Stella Italia Onlus (3387796902; stellaitaliaonlus@gmail.com); Ass. Culturale Experia (3482205155; alessandrojbianchi@gmail.com); Coop. Aldo Mei (0583/950298; 3474436422; scuoladonaldomei@gmail.com); AICS (0583/953794; 3475738888; info@aicslucca.it); Oratorio Sant’Anna (3202329195; oratorio@parrocchiasantanna.lucca.it); Margherita e le altre (3487651745; margheritaelealtre@gmail.com); Badabimbi srl (3519008079; info@badabimbi.it); Nanina Soc. Coop. Sociale (3280371174; presidente@nanina.lu.it); Lucchese 1905 SSD ARL (0583 1809792; segreteria@lucchese1905.it). Fascia 6-14 anni: ARCI Laboratorio sociale Piazzale Sforza (3470109273; arcilab.sforza@gmail.com); Asd Circolo Tennis (0583/378159; 3479467563; circolotennislucca@gmail.com); Circolo Anspi S. Pietro a Vico (3389584025; estalandiaspv@gmail.com); Scuolina Raggi di Sole (3457027783; scuolinaraggidisole@gmail.com); Koala Sun Play (3395636022; cortonico@libero.it). Fascia 7-13 anni: Asd Sport&Fun (3479223911; info@sportandfun.it). Fascia 7-14 anni:

A.S.D.C. GADIM (3479672100; asdcgadim@gmail.com). Fascia 8-14 anni:

Ass. Lu.Ce. (3470160082; associazioneluce@yahoo.it). Fascia 10-13 anni: Arcidiocesi di Lucca (3479449106; caritas@diocesilucca.it). Fascia 12-14 anni: AICS (0583/953794; 3475738888; info@aicslucca.it); Lucchese 1905 SSD ARL (0583 1809792; segreteria@lucchese1905.it).