Cronaca



Via di Tiglio: dopo le strisce bianche che delimitano la carreggiata, oggi sopralluogo dei tecnici di Metro e polizia municipale

venerdì, 19 giugno 2020, 13:04

Questa mattina (19 giugno) tecnici della società Metro srl e dell'ufficio traffico del Comune, insieme alla Polizia Municipale hanno effettuato un sopralluogo in via di Tiglio per stabilire dove posizionare i parcometri per il pagamento della sosta di circa 25 stalli blu che verranno disegnati nei prossimi giorni.

L'intervento in via Tiglio, che ha innescato una inutile quanto intempestiva polemica da parte della Commissione Centro Storico di Confcommercio, discende direttamente dalla delibera approvata dalla giunta comunale il 3 marzo scorso, alla quale l'amministrazione sta dando seguito in questi giorni, dopo che tutti gli interventi sul territorio erano stati bloccati dal lockdown dovuto del Coronavirus.

La decisione di dotare la zona di stalli dedicati alla sosta a pagamento è stata presa dal Comune dopo una interlocuzione avvenuta con gli esercenti, che hanno sottolineato la necessità di prevedere spazi per la sosta breve, utili ai potenziali clienti dei negozi che sorgono lungo la strada. L'amministrazione, dopo una verifica di fattibilità condotta dall'ufficio traffico, ha ritenuto di dover accogliere la richiesta, che risulta ancor più utile attualmente, nella fase di ripresa delle attività commerciali dopo le chiusure imposte dall'emergenza sanitaria.

Dispiace constatare la presenza di un pregiudizio da parte dell'associazione dei commercianti, che avrebbe potuto interloquire direttamente con l'assessore al traffico Celestino Marchini, prima di innescare una sterile querelle basata esclusivamente su un errore commesso dal vicepresidente della Commissione Centro Storico di Confcommercio.