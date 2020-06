Cronaca



Via Fillungo ore 10.30-13 e passa, immondizia inutile

giovedì, 25 giugno 2020, 18:55

Guardate l'immagine: dalle 10.30 di questa mattina il Fillungo, il cosiddetto salotto buono di Lucca - pensa te se era cattivo - si presentava così e alle 13 non era cambiato nulla. Alcuni commercianti ci hanno contattato per denunciare questa vergogna. Si tratta di sacchi di rifiuti accatastati sulla pubblica via da un famoso negozio di una catena alimentare. la domanda è: ma Lucca ha davvero bisogno di questa immagine per un rilancio del turismo? A che ora devono essere depositati i rifiuti e a che ora devono passare a prenderli?

Qualcosa non funziona. Evidentemente. Controlli compresi. Raspini pensaci tu.