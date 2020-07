Cronaca



Alla Bussola serata raccolta fondi per la Fondazione Tobino

sabato, 11 luglio 2020, 19:54

Serata dedicata alla raccolta fondi per la ristrutturazione delle stanze che accoglieranno a Maggiano, presso la sede della Fondazione Tobino nell'ex manicomio, la storica biblioteca. La presidente della Fondazione Isabella Tobino, nipote dello scrittore, parteciperà all'evento per una breve ringraziamento e l'illustrazione del progetto.



Il menù (di terra) prevede antipasto, primo e secondo piatto, dolce, bevande e caffè. Menù personalizzati per motivi di intolleranze o stili alimentari particolari, saranno disponibili su segnalazione anticipata.



Sul palco Giulio D'Agnello si racconterà attraverso il vastissimo repertorio della canzone d'autore italiana e di musiche tradizionali mediterranee e sudamericane. Sul palco anche ospiti musicali che si affiancheranno a Giulio D'Agnello per ricordare e sottolineare alcune delle sue più importanti collaborazioni artistiche e produzioni musicali.



Per info e prenotazione obbligatoria contattare la Fondazione Mario Tobino tel. 0583 327243 dal lunedì al venerdì orario 9-13 o l'Associazione Lucchese Arte e Psicologia 339 8745260.