Cronaca



Anpana recupera cinghialina di pochi giorni nel parcheggio Esselunga

venerdì, 17 luglio 2020, 12:53

Questa mattina è stata individuata da 2 persone una piccola cinghialina, di pochi giorni che, da sola, vagava in Via Salicchi senza la mamma appresso. I 2 signori hanno cercato di catturarla per metterla in salvo dalle automobili ma la piccola ha cominciato a correre tra le vetture rifugiandosi, fortunatamente, nel posteggio dell'Esselunga di Via Carlo del Prete dove è stata finalmente bloccata dai suddetti signori. Sono stati quindi contattati i volontari di Anpana Lucca che, nei Comuni di Lucca, Capannori e Porcari si occupano, appunto, del recupero di piccoli selvatici rimasti senza genitori come in questo caso. La cinghialina, visibilmente stanca dal lungo tragitto nel traffico, è stata quindi presa in carico da Anpana Lucca, dissetata e trasferita al Cruma di Livorno per le eventuali cure e lo svezzamento. È la prima volta - dicono in Anpana - anche se già altre volte sono stati notati animali selvatici giunti in città, che veniamo contattati per recupero di questi animali così a ridosso della Mura Urbane.