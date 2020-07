Cade dalla cresta della Penna di Lucchio: muore escursionista

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 15 luglio 2020, 17:50

Il comune di Lucca fa presente che la genesi dei progetti è stata fortemente partecipativa con l'adesione di 21 fra associazioni e soggetti del territorio coinvolti. Ci sono stati tre incontri preliminari aperti a tutti 21 luglio 2016, 6 ottobre 2016, 23 maggio 2018

mercoledì, 15 luglio 2020, 16:14

Da stamani anche il paese di Antraccoli è diventato 'Zona 30'. La decisione era stata presa dall'amministrazione comunale anche a seguito delle richieste avanzate dai cittadini e raccolte dall'assessore al traffico Celestino Marchini nel corso di alcune assemblee tenutesi nei mesi scorsi nella frazione lucchese

mercoledì, 15 luglio 2020, 15:26

Ennesima udienza presso il tribunale di Lucca del procedimento penale a carico dell'ex campione del mondo di ciclismo per violenza e minacce alla ex moglie Sabrina Landucci

mercoledì, 15 luglio 2020, 15:24

Lucca Crea, società del comune di Lucca, in accordo con l'amministrazione comunale, conferma, come già è accaduto per VerdeMura, di rimandare al prossimo anno Murabilia: la ventesima edizione si terrà quindi dal 3 al 5 settembre, nel 2021

mercoledì, 15 luglio 2020, 13:53

Da tempo, il proprietario di un'azienda lucchese, attiva nel settore della termoidraulica, registrava ammanchi dalla cassaforte dell'azienda, in cui teneva denaro per esigenze di liquidità. Il sospetto che a sottrarre i soldi fosse un fidato dipendente lo ha spinto a rivolgersi agli investigatori della squadra mobile

mercoledì, 15 luglio 2020, 10:01

Nell’ambito della rassegna “Incontri con l’Arte”sabato 18 luglio alle ore 18, il critico d’arte Francesco Menconi presenta “Sapore di ruggine e d’ombra", una mostra di opere pittoriche e scultoree dell’artista versiliese Alfio Bichi, presso il ristorante Ammodonostro, via della Fratta n. 22