Cronaca



Cena di beneficenza a favore della Piccola Jo

giovedì, 30 luglio 2020, 15:58

Giovedì 6 agosto alle ore 21, nell'ampio giardino del Ristorante "Du Palle" situato in via del Tiro a Segno, Lucca (Adiacente al Circolo del Tennis), si terrà una una cena di beneficenza a favore della Piccola Jo.

Presenti tanti artisti da Aria Fresca, Ti lascio una canzone, dai Teatri Europei , Zelig, dai Teatri Europei e dalle Fiction Rai e Mediaset e Contest nazionali.

Cena evento che vedrà la partecipazione straordinaria dei comici Graziano Salvadori ed Alessandro Gerardi, da Aria fresca e Zelig; dei cantanti recentemente insigniti del prestigioso riconoscimento di Ambasciatori della musica italiana in Romania, Elisabetta Della Santa e Fabio Ciardella; della cantante Rebel Toschi, finalista al Format Televisivo "Ti lascio Una Canzone; della giovanissima cantante lucchese Cecilia Rabushja, finalista del Contest "Giulietta loves Romeo, che si terrà ad ottobre a Verona; degli attori di Fiction Rai e Mediaset Alessandro Gelli e Jerry Potenza in arte Jerry e Gelli, dei cabarettisti Luca Orlandi e Paolo Chiari in arte Ciu Ciu Band. Alla fonica Alessandro Orsi

Tutti gli artisti interverranno gratuitamente in segno di solidarietà a favore della piccola Jo

La serata è organizzata appunto al fine di raccogliere fondi per Jo, una bellissima bambina di 3 anni, nata con un grave problema alle tibie, purtroppo in Italia l'unica soluzione proposta alla famiglia era l'amputazione di entrambe le gambe, mentre n Florida grazie ad una serie di interventi potrà camminare come tutti i bambini, ma per poter affrontare questo percorso servono 500.000€

Al momento attraverso spettacoli, donazioni e vendita di gadget, ne sono stati raccolti oltre

380.000 €, grazie ai quali Jo ha potuto raggiungere la Florida dove è già stata sottoposta ai primi due interventi chirurgici ed oggi sorretta da due tutori può stare in piedi e muovere i primi passi, ma il percorso è ancora lungo e serve ancora l'aiuto di tutti noi.

Info, foto e filmati sulla la situazione sanitaria e sui progressi che sta facendo la piccola, possono essere consultati sulla pagina Facebook: I sogni di Jo.

Costo € 25 , così ripartiti: Cena € 15 (antipasto, primo, secondo, contorno, frutta, acqua vino e caffè) ed € 10 a favore di Jo, (l'incasso sarà completamente devoluto per le cure della piccola)

Info e Prenotazioni per la cena entro mercoledì 5 agosto ai seguente numero di telefono 334 3308960 - Prenotazione obbligatoria

Visto lo scopo benefico della serata il comitato organizzativo ringraziando anticipatamente, confida in un ampia partecipazione da parte di tanti lucchesi.