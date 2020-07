Cronaca



Con la droga negli slip, arrestato spacciatore senegalese

sabato, 4 luglio 2020, 14:56

Si è svolto ieri sera il consueto servizio interforze al fine di prevenire e contrastare situazioni di degrado e di consumo di sostanze stupefacenti in centro storico nel fine settimana nelle zone che gravitano intorno alla movida lucchese. Al servizio hanno partecipato congiuntamente la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza e la polizia municipale di Lucca, supportati da un’unità cinofila antidroga della polizia.



Durante la serata sono stati controllati diversi ragazzi, senza rilevare violazioni o comportamenti illeciti. Nel corso del servizio, inoltre, i carabinieri hanno arrestato un cittadino senegalese di 22 anni, sorpreso al parco Valgimigli con 43 grammi di marijuana. Gli operatori lo hanno notato insieme ad un connazionale nei pressi del parco, e insospettiti li hanno controllati con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga, che da subito ha indicato il senegalese. Una volta sottoposto a perquisizione, all’interno degli slip i carabinieri hanno rinvenuto cinque involucri di marijuana per un peso complessivo di 43 grammi, palesemente finalizzati all’attività di spaccio, motivo per cui i militari hanno proceduto all’arresto.



Nei pressi della zona in cui è stato controllato l’uomo, inoltre, l’unità cinofila ha rinvenuto nei cespugli altri 31 grammi di marijuana.



All’esito dell’udienza di convalida il giudice, oltre a convalidare l’arresto, ha stabilito per lui l'obbligo di dimora nel comune di Lucca e il divieto di uscire dalla propria abitazione nelle ore serali e notturne.