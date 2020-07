Cronaca



Maltempo, cade un tiglio sulla cortina delle Mura di Porta San Donato

venerdì, 24 luglio 2020, 19:03

Nel pomeriggio di oggi, a causa del forte vento che ha accompagnato un temporale, un grande tiglio di circa 20 metri di altezza si è abbattuto sulla passeggiata delle Mura nella zona di Porta San Donato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, gli operai comunali, la dirigente Antonella Giannini e l’assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini. L’albero non aveva segni evidenti di patologie, il tronco è stato divelto per intero rompendo le radici. Per verificare la dinamica e le cause del crollo nella giornata di domani interverrà sul posto un tecnico specializzato per esaminare le radici e i resti della pianta che è già stata sezionata per liberare la passeggiata delle Mura.