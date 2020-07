Cronaca



Famiglia rumena positiva al Coronavirus: in quarantena a Lucca

martedì, 21 luglio 2020, 18:14

Individuato un cluster familiare di “Covid-19” a Lucca. Si tratta di una coppia rumena (uomo di 47 anni, donna di 44) e di due minori, tutti risultati positivi al Coronavirus.

Si tratta di ulteriori nuovi positivi rispetto ai 19 indicati nel bollettino settimanale sui casi di Covid individuati sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

La famiglia è tornata nei giorni scorsi in auto dalla Romania, passando anche dall’Ungheria, ed è adesso in isolamento domiciliare nella propria abitazione della periferia di Lucca.

L’igiene e sanità pubblica della ASL Toscana nord ovest sta completando l’indagine epidemiologica sui contatti stretti, che sono già in isolamento domiciliare, e sta mettendo in atto tutte le azioni necessarie per contrastare l’espandersi del contagio.