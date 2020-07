Cronaca



Gettata a terra e rapinata del Rolex

martedì, 14 luglio 2020, 12:39

E siamo solo all'inizio. Passata la pandemia, trascorso il lockdown, piombata la miseria, anche i delinquenti riprendono vigore e necessità di agire. Così, poco fa, intorno alle 11.20 in via Diaz all'Arancio, nella zona tra via Cantore, via Orzali e via Piave, una signora che indossava al polso un Rolex acciaio-oro, è stata strattonata, gettata a terra e la donna che l'aveva spinta, con accento spagnolo, le ha portato via l'orologio dandosi, poi, alla fuga insieme, presumibilmente, ad un complice che l'attendeva su un'auto. La vittima della rapina, fortunatamente, sta bene. Sul posto una pattuglia della polizia che ha avviato le indagini.