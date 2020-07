Cronaca



Gira su mezzo ricercato con carta di circolazione falsa: denunciato

martedì, 7 luglio 2020, 18:04

Il 1° luglio una pattuglia della polizia stradale, distaccamento di Bagni di Lucca, nel percorrere la SS. 12 variante di Ponte a Moriano, ha incrociato un autoarticolato, riconoscendolo come veicolo ricercato da due settimane per fermo amministrativo.



Alla vista dello stesso, prontamente, la pattuglia ha invertito la marcia al fine di fermarlo per sottoporlo a controllo riuscendo a raggiungerlo nel centro abitato di Lucca sulla Via della Tagliate. Da ulteriori accertamenti è emerso che la carta di circolazione era stata falsificata per impedire l’identificazione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo da oltre tre mesi.

La carta di circolazione è stata sequestrata ed il veicolo sottratto alla disponibilità dell’autista e affidato a depositeria autorizzata a Lucca.