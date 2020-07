Cronaca



Il kebab di via Minerva chiuso dal questore per 15 giorni

giovedì, 16 luglio 2020, 14:31

Il questore di Lucca, con provvedimento adottato in data 15 luglio ai sensi dell'art 100 tulps, ha disposto la sospensione dei titoli autorizzatori del Kebab di via Minerva 2 in centro storico, per la durata di 15 giorni, in considerazione dei numerosi controlli ed interventi effettuati in più occasioni presso l'attività dalle volanti della polizia, dai carabinieri e dalla polizia municipale, sono state rilevate in capo al gestore più violazioni delle norme poste a tutela dei minori, nello specifico la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori, nonché delle norme poste a tutela della sicurezza urbana quali il divieto di vendita di bevande per asporto in contenitori di vetro o metallo.