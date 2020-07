Cronaca



Inaugurata la nuova cartellonistica lungo il parco fluviale

sabato, 18 luglio 2020, 12:40

di chiara grassini

Un buon numero di cittadini si sono dati appuntamento sulla terrazza Petroni in attesa delle 11, ora in cui è stata inaugurata la nuova cartellonistica lungo il fiume Serchio con la presenza del sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini.



In attesa del primo cittadino, siamo andati a parlare con alcuni abitanti del posto, i quali hanno evidenziato le problematiche esistenti lungo il tratto di Via della Scogliera e non solo. Che cosa è emerso dunque dalla conversazione? Innanzitutto è stata evidenziata come la velocità delle auto sia pericolosa nei confronti dei pedoni e delle biciclette stesse. Non solo: se si prosegue si nota che l'erba incolta cresce e invade la via, per non parlare della questione dei rifiuti e del mancato senso civico di qualche furbetto. Quale? Stando sempre alle parole del primo intervistato, è emerso che durante la notte vengono abbandonati i rifiuti lungo il fiume Serchio mentre indica altre criticità della zona quali il bivacco e la mancanza di pulizia sugli argini.



Il signor Paolo, invece, ha nuovamente sottolineato lo scarico dell' immondizia e il mancato senso di civiltà che si ripete spesso. Dopo aver ascoltato le opinioni dei cittadini, è arrivato Alessandro Tambellini e con lui altre persone del posto che si sono avvicinate per ascoltare il politico in attesa dell'inaugurazione della nuova cartellonistica, coperta dallo stemma della città di Lucca.



"L'amministrazione comunale cerca di fare e di mettere in atto tutti i provvedimenti utili per il mantenimento di ciò che esiste e in questo caso di un polmone verde di alta rilevanza e molto bello" ha commentato il sindaco, il quale ha ribadito tre concetti durante il suo intervento che così potremmo sintetizzare: il contributo più importante parte dall'educazione del cittadino e dalla responsabilità delle persone, le quali devono garantire la qualità della vita del territorio. Chi non rispetterà le regole sarà sanzionato.



Nel corso della mattinata è intervenuto anche Daniele Bianucci, presidente della Commissione Lavori Pubblici Ambiente del Comune di Lucca che, senza nascondere la propria emozione, ha aggiunto alcune considerazioni: "Tutti abbiamo a cuore il parco fluviale del quale dobbiamo avere massima cura, amore e affetto. Ce la stiamo mettendo tutta affinchè ci sia più sicurezza e che l' area sia sempre più bella e fruibile da parte di tutti" ha commentato.