Incendio in un appartamento in centro: intossicati il proprietario e un carabiniere

domenica, 12 luglio 2020, 22:19

di gabriele muratori

Un incendio è divampato questa sera poco dopo le 21.30 in un appartamento in fondo a via Fillungo, precisamente in Porta dei Borghi. Intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco con due squadre e due ambulanze della Misericordia di Lucca. Portati in ospedale per aver respirato fumi il proprietario dell'appartamento e un carabiniere intervenuto per evacuare l'edificio.