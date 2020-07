Cronaca



Investito mentre attraversa la strada: grave 13enne

venerdì, 31 luglio 2020, 14:10

di gabriele muratori

Un ragazzino di 13 anni è stato investito a fine mattinata di oggi, intorno all'una in via Alighieri all'Arancio nel mentre che attraversava la strada per raggiungere la madre dalla parte opposta.

La Fiat Panda che stava sopraggiungendo non ha fatto in tempo a frenare, investendo il ragazzino, che è stato sbalzato di vari metri.

Intervenuti sia la Croce Verde di Lucca sia l'automedica del 118 per soccorrere l'adolescente subito apparso grave. In un primo momento è stato allertato l'elicottero Pegaso, ma a causa di una missione già in atto non è potuto arrivare. Il medico del 118, ha quindi subito stabilizzato il paziente per poi provvedere al trasferimento direttamente da via Alighieri a Cisanello.