Cronaca



L'associazione "Luccasenzabarriere" da oggi con auto cardio-protetta

martedì, 21 luglio 2020, 18:17

di gabriele muratori

Inaugurato questa mattina, presso la "Cremeria Opera" di Mirko Tognetti in viale Luporini a Sant'Anna, un defibrillatore DAE donato all'associazione "Luccasenzabarriere", che sarà posizionato proprio all'interno del mezzo attrezzato trasporto disabili, offrendo così anche un servizio di cardio-protezione, in caso di bisogno in soccorso per arresto cardiaco.

"Si tratta di un grande orgoglio per la nostra associazione" – commenta Domenico Passalacqua – "Possiamo quindi dire che anche noi stiamo entrando in pieno nel contributo verso la nostra comunità per ciò che riguarda l'aiuto al prossimo nel caso della cardio-protezione". Un altro nuovo dae quindi, questa volta "mobile", che va ad aggiungersi ai tanti già presenti sul nostro territorio. Fautori del progetto di donazione, l'associazione "Mirco Ungaretti Onlus", rappresentata da Marisa Giunchigliani, ed il Centro Nazionale del Volontariato CNV, rappresentato sia dal presidente Pier Giorgio Licheri, che dal suo vice, Andrea Bicocchi.

"Dal 2012 ad oggi, continuiamo in maniera costante la nostra missione di formazione ed informazione della preziosa materia del BLSD alla popolazione e della donazione di DAE sul nostro territorio" commenta Marisa Giunchigliani, vice presidente della Ungaretti Onlus.

"Abbiamo collaborato con il Cnv per la realizzazione di una serie di corsi di Blsd alla cittadinanza, svolti lo scorso anno, e con i ricavi raccolti dalle iscrizioni, abbiamo acquistato un Dae da donare a LuccaSenzaBarriere". Soddisfatto dell'obiettivo raggiunto, anche Lichieri del Cnv. "Si tratta di una collaborazione aperta tra associazioni, che con questa solidarietà reciproca consolidano il volontariato solidale per il bene di tutta la comunità".

Presenti all'inaugurazione anche il vicesindaco del comune di Lucca, Giovanni Lemucchi e l'assessore del Comune di Capannori Serena Frediani, con deleghe a volontariato, disabilità e diritti.

"Ho visto crescere molto la Mirco Ungaretti Onlus" – riferisce Frediani. "Ed oggi assisto ad uno dei suoi tanti traguardi". Di comune pensiero anche Lemucchi, contento del risultato di oggi. "LuccaSenzaBarriere è una delle tante associazioni presenti nel nostro comune che ci rende onore, e con il dae a loro disposizione, la nostra città, acquisisce un altro punto in più nel contesto dell'aiuto al prossimo". Culminante poi la presenza dell'atleta lucchese Andrea Lanfri, nonché testimonial della LuccaSenzaBarriere. "Ci sarebbe molto da dire, ma i fatti parlano da soli" – commenta l'atleta. "Un dae può valere una vita, e nella speranza di vivere, un qualsiasi contributo è sempre fondamentale". Al termine della presentazione, il Dae è stato quindi subito posizionato sul doblò attrezzato per il trasporto disabili.