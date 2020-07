Cronaca



Lucca Curiosa, Ponte “ai Frati2, dei percorsi da recuperare

domenica, 12 luglio 2020, 21:17

Paolo Pescucci e Lucca Curiosa: Abbiamo voluto fare questo video per richiamare l’attenzione sul ponte ”ai Frati”, da troppi anni abbandonato e sulla serie di percorsi ciclopedonali di cui era il fulcro. Se fosse recuperato si potrebbe ripristinare una rete di percorsi che collegavano Lucca ai territori del Sottomonte, in particolare Guamo, Vorno etc. Evidente la valorizzazione della mobilità alternativa, la riscoperta di angoli preziosi della nostra piana adesso poco agibili, la valorizzazione di un territorio “verde” che corre lungo uno dei canali che caratterizzano la piana lucchese, l’Ozzeri. Del ponte e della sua valorizzazione aveva già scritto Paolo Pescucci nel piccolo saggio “La liberazione di Lucca, 5 settembre 1944” che è consultabile in rete. Ponte, citato in relazione all’episodio partigiano che avvenne poco prima la liberazione di Lucca, ricordato da un cippo marmoreo posto a lato della vicina strada asfaltata. Già allora si auspicava venisse restaurato come parte di una pista ciclabile che congiungeva Lucca alla zona di Guamo, altre voci ci sono state e si aggiungono a sostegno della valorizzazione del ponte “ai Frati” e speriamo che alla fine si riesca a realizzare quella rete di piste ciclabili che è illustrata sul finale del video. Rete che sfrutta sia l’esistente ciclabile lungo la via pisana, sia riprendendo l’antica strada “alzaia” che correva lungo il canale della formica ambedue le ciclabili convergono sul ponte e di li si diramano fino ad intercettare via di Sottomonte a Guamo.

Sarebbe un altro angolo “curioso” di Lucca degnamente valorizzato.

Il link per visualizzare il video è: https://youtu.be/6gpzF9tUJPk

Ma nel canale “You Tube” dedicato a Lucca curiosa trovate ormai oltre 40 video dedicati a vari aspetti “curiosi” della città e del contado.