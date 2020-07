Maltempo, rami caduti sulle Mura

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 24 luglio 2020, 19:03

Nel pomeriggio di oggi, a causa del forte vento che ha accompagnato un temporale, un grande tiglio di circa 20 metri di altezza si è abbattuto sulla passeggiata delle Mura nella zona di Porta San Donato

venerdì, 24 luglio 2020, 16:38

Lunedì 27 luglio alle ore 18 presso la sede della Misericordia di Lucca si terrà la cerimonia, con tanto di taglio del nastro, per l'inaugurazione del nuovo mezzo di trasporto per i cittadini di Lucca e provincia

venerdì, 24 luglio 2020, 14:06

L’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi, Mieloma) - sezione provinciale di Lucca e l’Azienda USL Toscana nord ovest hanno annunciato e presentato questa mattina (24 luglio) il rinnovo dell’accordo per l’assistenza domiciliare ai pazienti onco-ematologici per la Piana di Lucca

venerdì, 24 luglio 2020, 10:25

L'uomo, travisato con passamontagna e indossando guanti, dopo essersi introdotto all'interno di un condominio a S. Anna, scavalcando la recinzione, si è dato alla fuga su una bicicletta, conducendo a mano un'altra bicicletta proventi di furto

giovedì, 23 luglio 2020, 16:02

Cinquanta lavoratori in bilico a Lucca, quelli addetti al servizio front office e cup degli ospedali che nel passaggio di consegne al Consorzio Cns, con il nuovo appalto che scatterà il primo agosto, quindi tra pochi giorni, non sanno ancora quali saranno i loro destini contrattuali e i servizi (sportelli...

giovedì, 23 luglio 2020, 13:53

Gli effetti del lockdown non sono stati tutti negativi. Anzi. In alcuni casi, quei giorni 'sospesi' hanno dato vita a collaborazioni e progetti artistici che, forse, in condizioni diverse, non sarebbero nati