Cronaca



Misericordia: nuovo mezzo attrezzato per trasporto anziani e diversamente abili

venerdì, 24 luglio 2020, 16:38

Lunedì 27 luglio alle ore 18 presso la sede della Misericordia di Lucca si terrà la cerimonia, con tanto di taglio del nastro, per l'inaugurazione del nuovo mezzo di trasporto per i cittadini di Lucca e provincia. In questa occasione i "Progetti del Cuore" rendono disponibile un nuovo mezzo di trasporto per le persone anziane e diversamente abili per garantire a chi ha bisogno il servizio di trasporto socio-sanitario per una durata di quattro anni, durante i quali il servizio sarà garantito e gestito in maniera integrale: dall'allestimento del mezzo per il trasporto disabili, alla gestione delle spese (come ad esempio l'assicurazione compresa di copertura kasko). Da sempre la Misericordia di Lucca si occupa di aiutare le persone in difficoltà del territorio, come anziani, disabili o malati che ogni giorno hanno bisogno di assistenza.

All'inaugurazione, per festeggiare l'arrivo del mezzo, Sarà presente il Proposto Cesare Rocchi, i componenti del Magistrato e i Volontari, oltre che le famiglie di tutti coloro che potranno usufruire del trasporto verso le varie strutture socio-sanitarie. A sostenere il progetto anche Annalisa Minetti, presidente dei "Progetti del Cuore": "La mia esperienza personale mi ha resa particolarmente sensibile a tutte le iniziative con cui si cerca di migliorare la vita dei cittadini diversamente abili, al punto di avermi guidato verso i "Progetti del Cuore" come quello che si sta portando avanti a Lucca:l a vocazione di questa iniziativa è di contribuire a risolvere il problema, sempre più stringente per l'Amministrazione pubblica e per le associazioni di volontariato, della destinazione di fondi per l'acquisto di mezzi da trasformare e adibire al trasporto dei cittadini con disabilità o ridotta capacità motoria". Ed è stato proprio grazie alla partecipazione di diverse aziende che si è potuta garantire l'esistenza di questo servizio, che corrisponde ad una necessità imprescindibile sul territorio.

Le aziende che hanno aderito, oltre a trasferire sul proprio marchio il valore aggiunto di questo nobile servizio, hanno potuto sostenere e aiutare i membri più fragili della comunità.