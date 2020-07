Cronaca



Presentato il progetto "Ape Teatrale", un volo itinerante fatto di incursioni teatrali

giovedì, 2 luglio 2020, 16:03

di barbara ghiselli

Presentato, in una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina al Parco Matteotti di Sant'Anna, il progetto "Ape Teatrale" ovvero un volo itinerante fatto di incursioni teatrali che toccheranno, nel mese di luglio, i quartieri intorno al centro storico, i paesi e le frazioni e alcune piazze della nostra città. Il progetto, nato da un'idea di Marco Brinzi, è una produzione del Teatro del Giglio realizzata in collaborazione con la Compagnia If Prana e il Comune di Lucca. Ape Teatrale porta i "lazzi" di due figure archetipiche della commedia dell'arte, il Dottor Balanzone e Arlecchino, in giro per i nostri spazi condivisi, le piazze e i piazzali delle chiese. Le due maschere della commedia dell'arte – interpretate da Marco Brinzi e Caterina Simonelli, entrambi formatisi alla Scuola del Piccolo di Milano - dialogheranno ironicamente sui temi di attualità quotidiana, diventata canovaccio: il virus, la distanza imposta, le cure necessarie, un modo per ripensare l'esperienza che ci ha accomunati nei mesi del lockdown. Alla conferenza stampa erano presenti: l'amministratore unico del Teatro del Giglio, Giovanni Del Carlo, l'assessore alla cultura del comune di Lucca, Stefano Ragghianti e l'attore Marco Brinzi.



"Nelle lunghe settimane di lockdown che ci siamo lasciati alle spalle abbiamo trasferito sul web il Teatro del Giglio, con un palinsesto social creato appositamente per non interrompere il filo prezioso che ci lega al nostro pubblico. - ha spiegato Giovanni Del Carlo -Attraverso piazza del Giglio, GiglioLab si legge e Parole per pensare, siamo entrati nelle case delle persone con voci e volti, libri e pensieri, nella convinzione ferma che il teatro e la sua funzione non muoiono, non devono morire se viene temporaneamente a mancare lo spazio fisico teatro. Il progetto Ape teatrale è l'ideale continuazione di questo percorso iniziato in piena pandemia, ma trasferito dallo spazio virtuale a quello fisico, reale e condiviso che è la piazza dove finalmente possiamo di nuovo incontrarci, parlare, guardarci negli occhi. Con Ape teatrale portiamo il teatro verso le persone, le famiglie, le piazze, con un'azione forte e coraggiosa che vede impegnato il Teatro del Giglio in prima linea".



Ragghianti ha sottolineato che questo progetto è anche un modo per ridare centralità ai luoghi del centro storico ma anche nelle frazioni e nei quartieri periferici. Ha poi aggiunto:"Ecco quindi che da una crisi può sempre nascere un'opportunità e l'idea di trasferire il sapere teatrale su un'Ape, simbolo della dinamicità, dell'operosità e della rinascita italiana, e portarlo in giro sul territorio affinché raggiunga quante più persone possibili, anche chi, magari, a teatro non ha mai messo piede, è l'inizio di un corso nuovo, che vuole valorizzare il teatro in ogni sua forma e in ogni spazio possibile, alla portata di tutti, aperto a tutti".



"Abbiamo scelto di muoverci con l'apecar perché l'ape ha diversi significati: - ha fatto presente Brinzi - il primo è storico, il veicolo della Piaggio, infatti, nacque nel 1948 proprio per aiutare i cittadini in un'Italia che cercava di risollevarsi economicamente dalla guerra, un simbolo quindi di rinascita. Il secondo motivo è sociale: l'ape, qui intesa come animale, è il perfetto esempio di condivisone sociale. Immaginiamo la città e le periferie come un magnifico alveare con cui avere un ritorno sociale "operoso". Abbiamo deciso di dare al nostro veicolo il nome "L'Apez" ricordando Cristina Pezzoli, scomparsa recentemente che firmò per il Teatro de Giglio regie bellissime di La Tosca e Trittico". "Cristina - ha ricordato Brinzi - è stata una regista a cui ero molto legato e che chiamavo in amicizia "L'apez" appunto, una donna che sognava di cambiare il teatro e di cambiare il mondo col teatro. Sicuramente ha cambiato il teatro e il mondo di coloro che l'hanno conosciuta".Brinzi ha anche approfittato della conferenza per ringraziare la diocesi di Lucca, che ha permesso di usufruire dei sagrati di alcune chiese per questo progetto, e Andrea Natalini che collabora a questa iniziativa.



Il calendario delle performance è molto fitto e toccherà, con tre recite al giorno per quattro giorni a settimana, dal 6 al 24 luglio, piazze e baluardi del centro storico e molti spazi dei quartieri intorno alla città, da Sant'Anna a San Concordio, San Vito, San Marco, Ponte a Moriano fino a San Macario in Piano (il calendario, con date e orari delle sedi, è riportato di seguito nel dettaglio). Si potrà assistere alle incursioni teatrali gratuitamente e in assoluta sicurezza, grazie a particolari dispositivi che segneranno le postazioni da occupare e segneranno le "distanze" prescritte tra gli spettatori. Qui il programma: https://www.teatrodelgiglio.it/it/stagione-in-corso/ape-teatrale/



CALENDARIO delle performance





lunedì 6 luglioore 18.15 Piazza San Martino (angolo Piazza San Giovanni)ore 19.15 Sant'Anna, piazzale della chiesaore 20.30 San Concordio, piazzale della chiesa





martedì 7 luglioore 18.15 Piazza Napoleone (angolo via Beccheria)ore 19.15 San Marco, piazzale della chiesaore 20.30 San Vito, piazzale della chiesa nuova





mercoledì 8 luglioore 18.15 Baluardo San Salvatoreore 19.15 Anfiteatroore 21 Ponte a Moriano, piazza Nieri

sabato 11 luglioore 18.15 Baluardo San Salvatoreore 19.15 Piazza San Francescoore 20.30 Campino Serpentone





lunedì 13 luglioore 18.15 San Concordio, piazzale Aldo Moroore 19.15 San Filippo, piazzale della chiesaore 20.45 Picciorana, piazzale della chiesa





martedì 14 luglioore 18.15 Sorbano del Vescovo, parcheggio delle scuoleore 19.15 San Macario in Piano, piazzale della chiesaore 20.45 Nozzano Castello, piazza della Libertà





mercoledì 15 luglioore 18.15 Baluardo San Salvatoreore 19.15 Piazzale Verdi (area Cavallerizza)ore 21 Ponte a Moriano, piazza Nieri





sabato 18 luglioore 18.15 Piazza San Michele (angolo Palazzo Pretorio)ore 19.15 Caffè delle Muraore 20.30 Baluardo San Martino





lunedì 20 luglioore 18.15 Baluardo San Salvatoreore 19.30 Piazza Anfiteatroore 21 Tempagnano, piazzale della chiesa





martedì 21 luglioore 18.15 Caffè delle Muraore 19.15 Campino Serpentoneore 20.30 San Vito, Scuola Chelini





mercoledì 22 luglioore 18.15 Sant'Alessio, piazzale della chiesaore 19.15 Foro Boario





venerdì 24 luglioore 18.15 Piazza San Michele (angolo Palazzo Pretorio)ore 21 Piazza del Giglio