Progetti di San Concordio, 40 mila euro di interventi in più concordati

mercoledì, 15 luglio 2020, 17:50

"In merito al “muro di gomma” sui progetti di San Concordio a cui fa riferimento il Comitato Per San Concordio - Amici del Porto della Formica - si legge nel comunicato rilasciato dal comune -, l'amministrazione comunale non può non costatare la mancanza di comunicazione, intesa quale capacità di ascolto e di mediazione da parte dei suoi contestatori che oggi si dichiarano totalmente esclusi in questi anni dall'elaborazione delle proposte urbanistiche e architettoniche dei “Quartieri Social – San Concordio”

Il Comune di Lucca fa presente che la genesi dei progetti è stata fortemente partecipativa con l'adesione di 21 fra associazioni e soggetti del territorio coinvolti. Ci sono stati tre incontri preliminari aperti a tutti 21 luglio 2016, 6 ottobre 2016, 23 maggio 2018. Ci sono state poi due assemblee presso la Scuola Collodi il 4 luglio 2018 e alla Biblioteca Popolare il 1° agosto 2018. Lo stesso Comitato Per San Concordio – Amici del Porto della Formica è stato ricevuto negli uffici Erp il 14 giugno 2019, nell'ufficio del vice sindaco il 13 novembre 2019 e infine dal sindaco il 9 dicembre 2019.

In questi incontri l'amministrazione ha accolto proposte di modifica del Comitato Per San Concordio - Amici del Porto della Formica per un surplus di spesa sui lavori di 40mila euro".