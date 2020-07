Cronaca



Ripartenza Aism

lunedì, 6 luglio 2020, 12:50

Insieme alla sua Fondazione (FISM), AISM è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da oltre 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti.



La sede della Sezione AISM di Lucca in via Fiorentini 25 continua ad essere attiva e garantisce un supporto diretto a tutte le persone coinvolte nella sclerosi multipla del territorio garantendo continuità nella corretta informazione e un corretto orientamento. Su tutto il nostro territorio, in maniera capillare, è stata attivata una “Relazione Continuativa” con tutte le persone con Sclerosi Multipla. Sfruttando tutti i canali possibili, vogliamo capire meglio quali sono le loro preoccupazioni e quale effetto l'epidemia ha avuto e sta avendo sulla vita delle persone con SM, vogliamo capire come stanno gestendo la malattia e quali sono le carenze e le necessità che impattano nella loro vita.

“Grazie alla capacità di ascolto, nasce un confronto permanente e per AISM è importante portarlo avanti non solo con le persone con SM ma con tutte le Istituzioni coinvolte” dichiara Andrea Cupini (Presidente Provinciale).

Si ricorda inoltre che contattando il Numero Verde Nazionale di AISM, 800803028, si possono ottenere tutte le informazioni su salute e lavoro.