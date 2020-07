Spaccio a San Concordio, un arresto e cocaina sequestrata

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 2 luglio 2020, 16:11

Nella zona di Lucca e della Valle del Serchio le donazioni in attrezzature sono state di oltre 1 milione e 355mila euro, tra cui letti per terapia intensiva, un ecocardiografo, ecografi portatili, video laringoscopi, monitor, defibrillatori, ventilatori, sistemi ecografici polmonari

giovedì, 2 luglio 2020, 16:10

Si allargano le possibilità di socializzazione della fase 2 in Toscana grazie all’ordinanza numero 69 firmata oggi dal presidente della Regione Enrico Rossi

giovedì, 2 luglio 2020, 16:03

Presentato, in una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina al Parco Matteotti di Sant'Anna, il progetto "Ape Teatrale" ovvero un volo itinerante fatto di incursioni teatrali che toccheranno, nel mese di luglio, i quartieri intorno al centro storico, i paesi e le frazioni e alcune piazze della nostra...

giovedì, 2 luglio 2020, 15:58

L’esperienza lucchese in un live talk di confronto con Reggio Emilia, Rimini e Cesena. C’è tempo ancora fino all’11 luglio per partecipare all’indagine

giovedì, 2 luglio 2020, 09:58

Solo in Italia possono accadere certe cose: un marocchino, altra risorsa boldriniana, circolava liberamente per Lucca abitando a S. Anna nonostante una condanna a sette anni di reclusione per spaccio internazionale di droga. E poi inseguivano col drone chi camminava sulla spiaggia in tempi di lockdown, altro che barzelletta d'Europa...

mercoledì, 1 luglio 2020, 19:24

Ieri è stato dimesso l’ultimo paziente Covid e da oggi (1° luglio) il reparto intensivo dedicato ai pazienti affetti da Coronavirus è ufficialmente chiuso, per riaprire - dopo un’attenta opera di sanificazione - come Rianimazione no-Covid.