Tenta di rapinare un coetaneo sul pontile, giovane arrestato dalla polizia

martedì, 14 luglio 2020, 13:02

E' Gabriele Camero il nuovo presidente del Rotaract Club di Lucca per l'anno sociale 2020-21. Il tradizionale passaggio di consegne della guida del Rotaract Club si è svolto domenica 12 luglio al ristorante "Forino" di Capannori

martedì, 14 luglio 2020, 12:39

Ennesimo episodio di microcriminalità: una donna è stata gettata a terra in via Diaz all'Arancio e una giovane le ha tolto dal braccio l'orologio acciaio-oro

lunedì, 13 luglio 2020, 17:34

Scuole: partiti i lavori estivi per la sistemazione di coperture, servizi, impiantistica e spazi esterni. Stanziati 1.900.000 euro per tutto il 2020

domenica, 12 luglio 2020, 22:19

Un incendio è divampato questa sera poco dopo le 21.30 in un appartamento in fondo a via Fillungo a Porta dei Borghi

domenica, 12 luglio 2020, 21:20

in via San Paolino la polizia municipale ha sanzionato nuovamente il titolare di un locale che stava somministrando alcool a un minore. Il locale, che verrà segnalato alla prefettura, rischia la chiusura in quanto recidivo, già sanzionato tre volte nell'arco di un mese

domenica, 12 luglio 2020, 21:17

Paolo Pescucci e Lucca Curiosa: Abbiamo voluto fare questo video per richiamare l’attenzione sul ponte ”ai Frati”, da troppi anni abbandonato e sulla serie di percorsi ciclopedonali di cui era il fulcro