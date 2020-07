Un nuovo mezzo attrezzato per la Misericordia di Lucca

Altri articoli in Cronaca

martedì, 28 luglio 2020, 12:51

Proseguono i controlli della polizia municipale volti a far rispettare i divieti di transito lungo i percorsi ciclopedonali in riva destra e sinistra del Serchio. Nuovo fine settimana di controlli lungo il Parco fluviale del Serchio

lunedì, 27 luglio 2020, 14:13

Si è tenuto stamani il picchetto al Campo di Marte di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti Uil di fronte all'ingresso della struttura

lunedì, 27 luglio 2020, 12:45

Individuato un ulteriore cluster familiare di “Covid-19” a Lucca. Si tratta di un uomo italiano e di una donna albanese residenti a Lucca e di un figlio, minorenne, tutti risultati positivi al Coronavirus.

sabato, 25 luglio 2020, 16:16

Le organizzazioni sindacali Cgil Cisl e Uil hanno inviato una lettera al Consorzio Cns, che ha vinto la gara d'appalto per la gestione del Cup e front office ospedalieri, all'Asl e a Estar

sabato, 25 luglio 2020, 15:58

In Toscana sono 10.415 i casi di positività al Coronavirus, 10 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,02% e raggiungono quota 8.941 (l’85,8% dei casi totali)

sabato, 25 luglio 2020, 12:10

Nella mattinata di oggi, su incarico dell'amministrazione comunale, l'agronoma Letizia Cipresso ha esaminato i resti del tiglio caduto ieri sulla cortina di Porta San Donato nel corso di un temporale