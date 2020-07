Cronaca



Usa le carte di credito rubate dalla compagna, arrestato marocchino

venerdì, 3 luglio 2020, 18:05

In esito all’attività d’indagine diretta dal PM dottoressa Leone, scaturita a seguito dell’arresto di una donna per uso indebito di carta di credito e ricettazione, avvenuto il 13 giugno poco dopo un furto notturno in abitazione, stamattina le Volanti hanno arrestato il complice della donna, nonché compagno, un cittadino marocchino, Jamal Oufkir, 37 anni, in esecuzione della misura di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP dott.ssa Aracri.

Dalle indagini, e dalle immagini raccolte dalle telecamere di videosorveglianza, è emerso che l’uomo, già alle 7 del mattino, era in possesso delle carte di credito rubate nell’abitazione la notte prima, e le ha utilizzate in concorso con la donna in un primo momento presso un supermercato, poi presso un’edicola, dove ha acquistato un gratta e vinci e infine la donna da sola l’ha utilizzata al bar dove è stata arrestata per fare colazione.

Nelle immagini l’uomo appariva sempre con la mascherina e un cappellino, ma con indosso una felpa dai colori sgargianti che è stata rinvenuta durante la perquisizione operata dalla polizia a casa della coppia, consentendo di risalire all’uomo.

Sulla base dei precedenti del cittadino marocchino e della sua pericolosità sociale, il PM dottoressa Leone ha chiesto la misura cautelare in carcere, disposta dal GIP ed eseguita oggi dalla polizia che lo ha condotto in carcere.