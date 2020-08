A settembre la scuola primaria di Vallebuia avrà il suo parcheggio

Altri articoli in Cronaca

sabato, 1 agosto 2020, 14:09

Cambio della guardia nel Lions Club Lucca Le Mura. Al vertice dello storico Club, che proprio quest'anno festeggia 25 anni dalla sua fondazione, è stato eletto il dottor Andrea Mosaico, medico gastroenterologo dell'Ospedale San Luca, appartenente al Lions Club dall'anno 2003

sabato, 1 agosto 2020, 12:24

Stanotte le volanti della polizia della questura di Lucca hanno proceduto all'arresto in flagranza di reato per rapina di un cittadino algerino

sabato, 1 agosto 2020, 12:16

È mancato nel giorno del suo 93esimo compleanno, il 31 luglio 2020, Giulio Lazzarini. Sindaco di Lucca dal 1994 al 1998, è stato il primo in città ad essere eletto direttamente dai lucchesi. Vinse a capo della lista civica "Vivere Lucca", con il 53% dei voti, al ballottaggio

venerdì, 31 luglio 2020, 16:37

Che la Cgil non sia un sindacato italiano è, ormai, cosa risaputa da tempo, ma mai avremmo pensato che sarebbe arrivata ad evitare di scrivere la nazionalità dell'aggressore della guardia carceraria

venerdì, 31 luglio 2020, 14:10

Un ragazzino di 13 anni è stato investito a fine mattinata di oggi, intorno all'una in via Alighieri all'Arancio nel mentre che attraversava la strada per raggiungere la madre dalla parte opposta

giovedì, 30 luglio 2020, 15:58

Artisti da: Zelig, Aria Fresca, Ti Lascio una canzone e Fiction televisive riuniti a Lucca per una nuova serata a Favore della Piccola Jo