Capotreno intima di indossare la mascherina e viene aggredito: denunciati tre giovani

domenica, 16 agosto 2020, 11:16

Ieri sera, intorno alle 19:30, la polizia ha denunciato tre giovani, tra i 17 e 21 anni, due marocchini e un italiano, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale (nello specifico un capotreno) e per furto con strappo ai danni un uomo alla stazione di Montecatini.



Le volanti sono state allertate dal capotreno, il quale, sulla tratta finale del treno che arrivava a Lucca, ha notato tre giovani che alla stazione di Borgo a Buggiano, insieme ad un quarto ragazzo non identificato, lo hanno spinto e poi gli hanno lanciato contro delle pietre raccolte dalla massicciata (per fortuna senza procurargli lesioni) per poi scappare lungo i binari. Il capotreno, poco prima, aveva intimato ai giovani di indossare la mascherina sul treno.



Alla successiva fermata di Montecatini Centro, il capotreno ha notato i poliziotti della Polfer avvicinarsi credendo che fossero stati informati dell’aggressione nei suoi confronti. Invece la polizia era stata informata dello scippo di una collanina ai danni di un uomo di 43 anni, commessa da ragazzi che corrispondevano alla descrizione degli aggressori. Collanina però ritrovata nei pressi del luogo del furto pochi minuti dopo.



Successivamente, durante la corsa, il capotreno si è accorto che i ragazzi erano risaliti, pertanto ha avvisato il 113 che ha inviato le volanti alla stazione di Lucca, dove gli operatori hanno fermato i tre ragazzi e li hanno denunciati per furto con strappo e resistenza e violenza a pubblico ufficiale.



Il minorenne è stato riaffidato ai genitori, che sono venuti da riprenderlo da Marliana (Pistoia).



A seguito di perquisizione, addosso ad uno di loro sono stati rinvenuti 1,49 grammi di cocaina, ragione per cui è stato sanzionato anche amministrativamente.