Carambola di auto sulla Bretella: solo due feriti lievi

venerdì, 21 agosto 2020, 19:17

di gabriele muratori

Uno spettacolare incidente è avvenuto questo pomeriggio verso le 17 sull'autostrada Bretella in direzione mare, subito dopo la prima galleria. Alcune auto sono state coinvolte in un tamponamento a seguito dello sbandamento di una Mini Cooper. Ad avere la peggio, quest'ultima, che dopo un violento testacoda, si è schiantata contro il muro di sostegno alla sua destra.



Miracolosamente illesa la coppia all'interno, due giovani della provincia di Pisa, che oltre al forte spavento, hanno riportato solo lievi contusioni. Sul posto sono intervenuti subito gli uomini della soc. Autostrade, oltre a due volanti della polizia stradale e l'ambulanza della Misericordia di Lucca.



La circolazione ha subito un rallentamento per circa un'ora.