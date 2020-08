Cna e MITA: a Lucca il primo corso di istruzione tecnica superiore

Cronaca



lunedì, 24 agosto 2020, 15:28

di barbara ghiselli

Presentato questa mattina il primo corso di istruzione tecnica superiore che l'Accademia Toscana per la Moda (MITA) terrà a Lucca a partire da ottobre 2020, all'interno della casermetta S.Croce sulle mura urbane. A riuscire a definire il progetto e a portarlo nella nostra città è stata, di concerto con il comune di Lucca, la Cna che collaborerà all'iniziativa durante tutto il percorso previsto.

Alla conferenza stampa, che si è tenuta proprio nella sede del corso, sono intervenuti: Andrea Giannecchini, presidente CNA Lucca, Antonella Vitiello, direttrice Mita, Sabrina Mattei, vicepresidente CNA Lucca e Valentina Mercanti e Gabriele Bove, rispettivamente assessore alle attività produttive e assessore all'innovazione del comune di Lucca.

In cosa consiste il corso e chi vi potrà accedere?

Venticinque giovani, in età compresa fra i 18 ed i 30 anni, in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, potranno seguire il corso in "Tecnico di sviluppo di strategie marketing e commerciale per il prodotto moda tessile", definito FA.MA. Fashion in marketing by Mita.

Il progetto mira a formare figure tecniche che operano nello studio del prodotto moda, per promuovere il "Made in Italy" sviluppando una conoscenza approfondita e specifica dei comportamenti del consumatore e del mercato del lusso che muove una parte importante e strategica dell'economia nazionale e mondiale.

Il professionista in uscita avrà il know how sulle tecniche di marketing e di indagine di mercato; avrà capacità di comprendere e di far propri tutti i meccanismi che muovono il management della moda (dal processo produttivo, all'economia circolare).

I tecnici, verranno formati anche su tematiche di grande innovazione e su problematiche contemporanee, quali la sostenibilità e la digitalizzazione che toccano sempre più anche il settore del lusso.

FA.MA. by MITA formerà nuovi professionisti in grado affiancare in maniera propositiva i responsabili e gli imprenditori nel definire strategie di vendita e di gestione customizzata del cliente.

Il tecnico superiore previsto dal corso troverà impiego in aziende del comparto moda, ma anche in studi di consulenza e marketing.

Si tratterà di un corso diviso in quattro semestri per un totale di 2000 ore di cui 800 di stage.

L'ammissione alla selezione di partecipazione al corso è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione redatta sull'apposito modulo reperibile sul sito www.mitacademy.it entro il 16 ottobre 2020.

"La scelta di collocare il percorso di alta formazione inerente il fashion marketing dell'ITS MITA nella città di Lucca risponde a esigenze diverse – ha spiegato Vitiello – come, in primo luogo, quella di poter offrire anche ai diplomati della provincia di Lucca e del comprensorio di parte della costa tirrenica l'opportunità di poter frequentare un corso di alta formazione nel settore della moda. A seguire, da un'accurata analisi dei fabbisogni, soprattutto a seguito dell'emergenza sanitaria, si è rilevata un'impellente necessità di modificare l'approccio con le attività commerciali e delle vendite di tutto il comparto moda. Pertanto, grazie anche al prezioso aiuto di un consulente esterno, il dott. Sergio Cruciani, manager per molte aziende e brand noti, abbiamo delineato il profilo di un tecnico superiore esperto in tutti gli aspetti della commercializzazione dei prodotti moda, compresi quelli innovativi dell' e-commerce, del retail e delle fiere virtuali. Il profilo risponde a richieste specifiche di personale altamente formato. Lucca risulta essere una base strategica per figure professionali così delineate".

Vitiello ha poi ricordato che MITA è l'unica Fondazione I.T.S.Toscana che opera nel campo della moda capace garantire un'offerta didattica di tipo tecnico/scientifico ed una preparazione mirata all'inserimento nel mondo del lavoro; propone corsi biennali di formazione per il conseguimento del Diploma di Specializzazione (V Livello del Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente E.Q.F.) di TECNICO SUPERIORE PER IL MADE IN ITALY – SETTORE MODA.

Mattei ha fatto presente che la Cna di Lucca ha creduto molto in questo progetto, ritenendo fondamentale per una città come Lucca, avere un ITS che si occupi di moda e di comunicazione, in modo da poter valorizzare le realtà già esistenti in questo settore. "La nostra associazione è stata attenta alla rivoluzione che sta cambiando il mondo dell'artigianato anche nel rapporto finale e diretto fra produttore e cliente. Servono figure nuove e competenti che siano in grado di seguire e anche anticipare i mutamenti del mercato. E investire nella formazione è quanto di migliore si possa fare"ha poi aggiunto.

"La moda non è solo a Firenze – ha precisato Giannecchini – ma è una realtà diffusa anche nel territorio lucchese e mi auguro che con questo corso si riesca a far emergere le eccellenze della nostra zona".

"La formazione continua – hanno affermato Mercanti e Bove - rappresenta la principale leva di intervento strategico per costruire il futuro delle nostre imprese . Il lavoro, la difesa della qualità dell'artigianato e della manifattura italiana passano anche dall'acquisizione di competenze trasversali, ormai indispensabili per veicolare attraverso i nuovi media i prodotti artigianali verso una platea sempre più vasta, articolata ed esigente di consumatori. La rivoluzione digitale ha sconvolto i sistemi tradizionali di distribuzione e vendita ma ha ridotto enormemente le distanze fra artigiano e cliente. Per questo riteniamo che questo corso sia particolarmente importante. Se sapremo sfruttarla, Mita può rappresentare una grande opportunità per il manifatturiero del nostro territorio".