Con la cocaina in auto e a casa: arrestato marocchino

mercoledì, 19 agosto 2020, 14:40

Nella notte i carabinieri della sezione radiomobile hanno tratto in arresto un cittadino marocchino di 50 anni, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



Lo straniero, già noto per i suoi precedenti specifici, è stato controllato mentre si trovava alla guida della sua auto nel quartiere San Filippo di Lucca. Nella circostanza i militari hanno deciso di procedere alla perquisizione del veicolo, rinvenendo, occultate nel pomello del volume dell’autoradio, cinque dosi di cocaina. La successiva perquisizione della sua abitazione nel quartiere Pontetetto, ha consentito poi di rinvenire ulteriori 40 dosi della medesima sostanza, occultate all’interno di un cuscino, per un complessivo di 35 grammi.



A seguito del suo arresto il cittadino marocchino è stato ammesso al regime degli arresti domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo fissato per questa mattina.