Cronaca



Cordoglio per la scomparsa di Anna Maria Stefani

lunedì, 3 agosto 2020, 13:43

L'Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini" si stringe attorno alla famiglia di Anna Maria Stefani, venuta a mancare nei giorni scorsi.

La signora Stefani, a lungo docente di inglese al Liceo Vallisneri, da sempre impegnata nel sostegno di varie realtà lucchesi, era da alcuni anni una benefattrice dell'istituito. Aveva infatti voluto istituire in memoria del marito, Pierluigi Guidi, tre borse di studio annuali a favore degli studenti meritevoli del conservatorio. Aveva inoltre donato al "Boccherini" un prezioso impianto Hi Fi utilizzato dal marito, grande appassionato di musica, insieme a una mirabile collezione di CD e vinili, permettendo di ricreare all'interno del conservatorio l'ambiente originale della sala ascolto, con i suoi arredi e con le sue caratteristiche acustiche.

«Piangiamo oggi una benefattrice ma, prima ancora, un'amica dell'Istituto, una donna che non voleva mai essere in primo piano, che, rifuggendo dalle prime file, si mescolava volentieri con il pubblico quando veniva ai nostri concerti e alle premiazioni degli studenti vincitori delle sue borse di studio - commenta il direttore, Fabrizio Papi - L'Istituto deve anche a lei la sua odierna capacità di attrazione e di crescita. Anna Maria Stefani, con il suo fare amichevole, diretto, cordiale, con la sua voglia di fare, rimarrà sempre nei nostri cuori».