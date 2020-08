Cronaca



Coronavirus, due casi a Capannori e uno a Lucca

lunedì, 24 agosto 2020, 17:12

Nella ASL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 24 agosto, sono 22. In provincia di Lucca sono in tutto 6: 2 in lucchesia e 3 in Versilia:

PIANA DI LUCCA: 3 casi

Capannori 2 (1 rientro dall’estero; 1 contatto rientro dall’estero), Lucca 1;

VERSILIA: 3 casi

Pietrasanta 1 ( contatto di caso); Viareggio 2 (di cui 1 contatto di caso)