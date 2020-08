Coronavirus, tre casi tra Lucca e Altopascio: due sono rientri dall'estero

Altri articoli in Cronaca

sabato, 22 agosto 2020, 12:25

Ha avuto successo, la prima serata del gazebo "Movida si...cura" organizzato dalla Regione Toscana e allestito dalla Protezione Civile comunale sulla salita del Caffè delle Mura

sabato, 22 agosto 2020, 12:05

Apre il Luna Park in sicurezza: obbligo di mascherine, igenizzazioni e limitazioni per alcol e bevande in contenitori rigidi

venerdì, 21 agosto 2020, 19:17

Uno spettacolare incidente è avvenuto questo pomeriggio verso le 17 sull'autostrada Bretella in direzione mare, subito dopo la prima galleria. Alcune auto sono state coinvolte in un tamponamento a seguito dello sbandamento di una Mini Cooper

venerdì, 21 agosto 2020, 16:20

Nella mattinata l’assessore ai lavori pubblici, il dirigente e i tecnici comunali e gli agronomi incaricati si sono ritrovati per valutare le condizioni di stabilità del grande platano monumentale della passeggiata delle Mura, nei pressi di Porta San Pietro, gravemente danneggiato da un fulmine nella mattina del 18 agosto scorso...

venerdì, 21 agosto 2020, 11:52

La scuola in Toscana ripartità lunedì 14 settembre. Come già annunciato a luglio, a seguito di una delibera approvata all'unanimità dalla Giunta regionale, la campanella tornerà a suonare nelle aule toscane con un giorno di anticipo rispetto al termine del 15 settembre indicato dalla Dgrt n.288 del marzo 2017

venerdì, 21 agosto 2020, 11:39

Ancora una caduta dalle mura, questa notte, intorno alle 02.30, dove da un gruppo di turisti, un giovane ventenne si è staccato da gruppo avvicinandosi al parapetto delle mura, nei pressi della zona adiacente al carcere di San Giorgio