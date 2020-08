Cronaca



Deruba due dipendenti di un'osteria: arrestato algerino violento

sabato, 1 agosto 2020, 12:24

Stanotte le volanti della polizia della questura di Lucca hanno proceduto all'arresto in flagranza di reato per rapina di un cittadino algerino. Lo stesso, nonostante la rocambolesca fuga subito dopo il furto dei beni, appartenenti a due dipendenti di una osteria in centro storico, contrassegnata da aggressioni violente e minacce con coltello ai suoi inseguitori, è stato finalmente bloccato ed arrestato dagli operanti per poi assere associato al carcere, in attesa della convalida.