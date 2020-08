Feste abusive nel parco fluviale e minacce: denunciati in tre

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 28 agosto 2020, 08:38

Tragedia questa notte a San Quirico di Moriano. Un uomo, Tullio Orsi, 72 anni, è stato trovato senza vita dai familiari sotto un trattore intorno alle 5. Inutili i soccorsi

giovedì, 27 agosto 2020, 12:59

Denunciate tre giovani nomadi, di 13, 17 e 32 anni, per tentato furto in abitazione in zona Arancio. Le due minorenni, solo dopo aver effettuato i tamponi, che sono risultati negativi, sono state affidate tramite i servizi sociali ad una casa famiglia, da cui questa mattina sono scappate

giovedì, 27 agosto 2020, 09:28

E’ già attivo all’interno della struttura di Malattie infettive ed epatologia dell’ospedale “San Luca” di Lucca, dopo la consegna avvenuta alcuni giorni fa, un nuovo ecografo di ultima generazione, il top di gamma della ditta produttrice

mercoledì, 26 agosto 2020, 16:25

La fiera di Borgo Giannotti si svolgerà nelle giornate di lunedì 14, domenica 27 e martedì 29 settembre mentre non avrà luogo nei giorni del 20 e 21 settembre a causa della concomitanza con il referendum costituzionale e le elezioni regionali

martedì, 25 agosto 2020, 13:59

Ieri pomeriggio, la polizia ha arrestato a Lucca un italiano di 59 anni. L’uomo deve scontare una pena detentiva di cinque anni per precedenti condanne

lunedì, 24 agosto 2020, 17:12

Nella ASL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 24 agosto, sono 22. In provincia di Lucca sono in tutto 6: 2 in lucchesia e 3 in Versilia