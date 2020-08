Furti aggravati e violenza sessuale: 59enne finisce in carcere

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 24 agosto 2020, 17:12

Nella ASL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 24 agosto, sono 22. In provincia di Lucca sono in tutto 6: 2 in lucchesia e 3 in Versilia

lunedì, 24 agosto 2020, 15:40

Giovedì 27 agosto, alle ore 20,30, presso il Ristorante “Il Rio di Vorno” Via del Folle Mansi, n. 1 Vorno, Lucca, vista la richiesta di tanti lucchesi di poter contribuire alla causa della piccola Jo, si terrà una Cena di beneficenza in suo favore finalizzata a raccogliere fondi

lunedì, 24 agosto 2020, 15:28

Presentato questa mattina il primo corso di istruzione tecnica superiore che l'Accademia Toscana per la Moda (MITA) terrà a Lucca a partire da ottobre 2020, all'interno della casermetta S.Croce sulle mura urbane

lunedì, 24 agosto 2020, 14:30

Incidente stradale questa notte verso le 02.00, in località Piaggione, nei pressi di Anchiano, dove una vettura che procedeva verso Bagni di Lucca, ha invaso improvvisamente la corsia opposta andando a sbattere contro un furgone che procedeva in senso inverso

domenica, 23 agosto 2020, 23:08

Stasera, verso le 21.30, c'è stato un intervento dei vigili del fuoco nel centro storico di Lucca nel tratto di via di Poggio che precede l'entrata in corte San Lorenzo

domenica, 23 agosto 2020, 17:17

Piana di Lucca, tre casi: Altopascio 1 (rientro dall’estero) e Lucca 2 (di cui 1 rientro dall’estero). Un caso anche in Versilia e due in Valle del Serchio