Geal, risanato senza scavare il primo tratto di fognatura in via Fillungo

martedì, 4 agosto 2020, 13:54

Una task force notturna ha permesso questa notte il risanamento di un tratto importante di fognatura nera che versava in condizioni critiche in via Fillungo. Geal, l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato nel comune di Lucca, ha organizzato i lavori in modo da prevedere il minimo impatto possibile su una delle vie simbolo del centro storico, grazie alla tecnologia no-dig (senza scavo) che ha consentito il completo risanamento del tratto interessato senza toccare la strada.



Come da piani di Geal, l'intervento sul tratto lungo 60 metri che va dall'inizio di via Fillungo (il numero civico 20 di Piazza Santa Maria) fino all'intersezione fra Porta dei Borghi e via Santa Gemma Galgani si è concluso questa mattina. A partire dalle 22 di ieri sera (lunedì 3 agosto) l'impresa assegnataria del lavoro ha provveduto alla pulizia ad alta pressione della condotta, alla posa di una calza impregnata con conseguente ripristino dei collegamenti con i pozzetti e alla riapertura degli allacci prima del riavvio del flusso. Gli ultimi ritocchi dell'intervento sono previsti nella notte di giovedì e consisteranno nella rifinitura del ripristino di alcuni allacci.



Nei giorni scorsi Geal aveva avvisato residenti ed esercenti dell'intervento programmato con una comunicazione specifica nella quale si richiedeva anche di sospendere durante la notte, o quantomeno limitare al minimo vitale, lo scarico in fognatura.