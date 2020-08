Cronaca



Intervento dei vigili in centro per un architrave pericolante

domenica, 23 agosto 2020, 23:08

di barbara ghiselli

Stasera, verso le 21.30, c'è stato un intervento dei vigili del fuoco nel centro storico di Lucca nel tratto di via di Poggio che precede l'entrata in corte San Lorenzo.

Che cos'è successo esattamente? Come ha riferito Gabriele Tacchi, tecnico capo del comune di Lucca: "Siamo stati avvisati dall'amministratore del condominio di corte San Lorenzo, 9, che supponeva che l'architrave della finestra angolo via di Poggio (le finestre del condominio sono poste infatti su entrambi i lati) fosse pericolante. Siamo quindi intervenuti, immediatamente, sul posto con la squadra dei vigili di fuoco e abbiamo fatto le opportune verifiche, dalle quali è risultato che, effettivamente, l'architrave della finestra, posta al primo piano del condominio, presenta un distacco dalle originarie condizioni. Per questo motivo, abbiamo messo in sicurezza il tratto interessato, transennandolo, in attesa del lavoro che dovrebbe essere fatto già domani".