Cronaca



L’arcivescovo ha presieduto la messa in memoria di don Aldo Mei

martedì, 4 agosto 2020, 12:33

Nella chiesa della Santissima Trinità di via Elisa a Lucca, stamani 4 agosto alle ore 9, l’arcivescovo Paolo Giulietti ha presieduto la messa in memoria di don Aldo Mei, ucciso da un plotone della Wehrmacht 76 anni fa: la sera del 4 agosto 1944 sugli spalti delle Mura di Lucca nei pressi di Porta Elisa. Con l’arcivescovo, ha concelebrato il parroco del centro storico don Lucio Malanca. Presenti autorità civili e militari, rappresentati di tutti gli enti che promuovono il programma di iniziative dedicate a don Aldo Mei, la comunità della suore barbantine e alcuni fedeli. Durante la messa mons. Giulietti si è così espresso: “In epoca di discriminazioni feroci, Don Aldo Mei ci ricordò e ci ricorda ancora la nostra fratellanza universale. La sua memoria ci aiuti a camminare insieme, nell’amore, come Chiesa e come Comunità Civile”. Nella chiesa della Santissima Trinità in via Elisa, fu traslato il corpo di Don Aldo Mei il giorno dopo la sua uccisione. La messa di stamani, come ogni anno, è stata quindi celebrata in un luogo simbolo della vicenda del giovane sacerdote che, prima di morire, scrisse a lapis sulle pagine bianche del breviario: “Muoio travolto dalla tenebrosa bufera dell’odio, io che non ho voluto vivere che per l’amore. Deus Charitas est e Dio non muore. Non muore l’amo