Lions Club Lucca Le Mura, Andrea Mosaico è il nuovo presidente

sabato, 1 agosto 2020, 14:09

Cambio della guardia nel Lions Club Lucca Le Mura. Al vertice dello storico Club, che proprio quest'anno festeggia 25 anni dalla sua fondazione, è stato eletto il dottor Andrea Mosaico, medico gastroenterologo dell'Ospedale San Luca, appartenente al Lions Club dall'anno 2003. Con lui, nel nuovo staff chiamato a condurre il Club, Ezio Toni che sarà il cerimoniere; Francesco Caredio, il segretario e Vittorio Pedonesi, il tesoriere.



L'annata lionistica appena iniziata, con rituale avvio nel mese di luglio, si prospetta particolarmente interessante perché, come detto, celebra il quarto di secolo di attività del Club lucchese. Proprio da questo traguardo Mosaico intende partire per sviluppare un ricco programma.



"Ci riaffacciamo alla cittadinanza – spiega il presidente – con il nuovo staff e con il nuovo consiglio direttivo nell'importante ricorrenza del 25° anno di storia del Club. Siamo perciò chiamati a onorare questa annata, anche nel ricordo dei nostri Soci Fondatori che nel 1995 dettero il via a questa esperienza".



Nel mese di settembre verrà reso noto il calendario dell'annata che prevederà rilevanti eventi e service di carattere culturale, sociale e scientifico.