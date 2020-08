Cronaca



Lite tra vicini, spunta una pistola: denunciato un 50enne

giovedì, 13 agosto 2020, 12:38

Un paio di giorni fa la polizia è intervenuta in una corte in via pesciatina per un’accesa lite tra vicini di casa per banali motivi di convivenza. Una delle parti in causa, in particolare, ha detto al 113 che il suo vicino aveva anche mostrato una pistola in tono di minaccia.



Alla luce della segnalazione, gli operatori intervenuti hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo, di circa 50 anni, al fine di ricercare armi, rinvenendo infine una pistola soft air, di libera vendita.



La pistola è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato per minacce aggravate.