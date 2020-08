Maltempo, allerta per rischio idrogeologico e forti temporali

Altri articoli in Cronaca

sabato, 29 agosto 2020, 14:11

I lavori che metteranno in sicurezza idraulica San Colombano e Segromigno in Piano prendono forma. Il Sindaco Menesini, insieme al Consigliere del Consorzio Bonifica Ghilardi, fanno una visitano il cantiere e spiegano l’importanza della nuova opera finanziata dalla Regione Toscana per 600.000 euro con il contributo del 30% dell’ente di...

sabato, 29 agosto 2020, 12:20

L'arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti interviene in vista di Santa Croce 2020 e riporta il programma delle celebrazioni nella Cattedrale di San Martino. Il vescovo ricorda che la possibilità di segnalarsi attraverso il sito della diocesi alle celebrazioni in cattedrale per la Santa Croce sarà possibile dalla metà della prossima...

sabato, 29 agosto 2020, 09:51

Bono Vox & The Edge ospiti in una villa nelle colline lucchesi con la cucina di Aurelio Barattini, chef dell'Antica Locanda di Sesto

venerdì, 28 agosto 2020, 14:12

Si tratta di due persone di nazionalità sudamericana e di una persona di nazionalità italiana tutti residenti a Firenze che, a vario titolo, hanno organizzato i ritrovi sul fiume

venerdì, 28 agosto 2020, 08:38

Tragedia questa notte a San Quirico di Moriano. Un uomo, Tullio Orsi, 72 anni, è stato trovato senza vita dai familiari sotto un trattore intorno alle 5. Inutili i soccorsi

giovedì, 27 agosto 2020, 12:59

Denunciate tre giovani nomadi, di 13, 17 e 32 anni, per tentato furto in abitazione in zona Arancio. Le due minorenni, solo dopo aver effettuato i tamponi, che sono risultati negativi, sono state affidate tramite i servizi sociali ad una casa famiglia, da cui questa mattina sono scappate